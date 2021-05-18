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Гендиректор «Укрпошти» спростував свої слова про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:03
а сам Смілянський скільки заробляє???
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greenozon
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