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Гендиректор «Укрпошти»
спростував свої слова про...

Гендиректор «Укрпошти» спростував свої слова про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 11:03

а сам Смілянський скільки заробляє???
greenozon
 
Повідомлень: 11547
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 878 раз.
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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