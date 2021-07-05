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Фонд гарантування виграв суд
у справі Банку Михайлівський

Фонд гарантування виграв суд у справі Банку Михайлівський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 21:40

Фонд гарантування виграв суд у справі Банку Михайлівський

Пропонуємо до обговорення:
Північний апеляційний господарський суд підтвердив безпідставність вимог фінкомпаній «Плеяда» та «Фагор» до кредиторів збанкрутілого ПАТ «Банк Михайлівський».

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 21:40

Только в нашей стране такое может быть, что каждая тварь чего то требует от людей которые добросовестно погасли свои кредиты. Нет чтоб взять за яйца Плеяду и Фагор, та как они неправомерно стянули кучу денег, так нет, это грёбаный государство со своими гребаными продажными судьями ещё раз решили с гребаными диджеями бабла срубить опять с народа. Но в этот раз хрен им на воротник а не денег.
rustavela
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