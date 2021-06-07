COVID-сертифікати українці зможуть використовувати під час жорстких карантинів.
Дивися повний текст COVID-сертифікат дозволятиме користуватися певними послугами під час локдаунів, - МОЗ.
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Додано: Суб 10 лип, 2021 08:28
COVID-сертифікат дозволятиме користуватися певними...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст COVID-сертифікат дозволятиме користуватися певними послугами під час локдаунів, - МОЗ.
Додано: Суб 10 лип, 2021 09:19
Зайдет нормально.Только самих букв в латинском алфавите хватит еще лет на 25,а если еще цифры подключить,на пару сотен лет, возможность ходить на работу и тому подобное.
Додано: Суб 10 лип, 2021 09:46
Разделение на правильных и не правильных.
Головы мерять будем?
Вакцинированным можно приказать, покорить. Те кто нет хочет уколоться, показывает свой характер и непокорство.
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