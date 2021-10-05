Банк Авангард

Це ж не привід не штрафувати банку, особливо, коли маєш зуб на власників. Тим більше, що поняття "картковий рахунок" у нас давно немає, а 2620 - це кошти на вимогу ФО. А ФО - це апріорі дроп, хіба буває інакше?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 чер, 2026 01:22
Це ж не привід не штрафувати банку, особливо, коли маєш зуб на власників. Тим більше, що поняття "картковий рахунок" у нас давно немає, а 2620 - це кошти на вимогу ФО. А ФО - це апріорі дроп, хіба буває інакше?
Додано: Суб 06 чер, 2026 08:01
Логично
Але у банки і ІКУ чудовий штат юристів, ще тітонька Го постаралася
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