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Где открыть счёт для
обслуживания ФОП ?

Где открыть счёт для обслуживания ФОП ?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 00:09

и что нет никаких прояснений в свифт для жителей луганской и донецкой областей?
Gremirk
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 14:18

Re: Где открыть счёт для обслуживания ФОП ?

Подскажите пожалуйста банк для ФОП ИТ, в основном будет заходить в РУБЛЯХ, и возможно в казахстанских тенге. Хотел моно, сапорт сказали, что рублевого счета нету. В привате на сколько понял, валюта конвертируется по курсу банка (только свыше 20тыс $ можно на МБ продать), потери приличные.
50 или 100грн абонка не принципиально, а вот удобное приложение, нормальный курс валют и вывод нала без комиссии (хотя бы до 50к грн в месяц) важно.

upd: усё, увидел IT Expert от привата, вроде норм условия. Пока выбираю между ним и пумбом
Mayag
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:35

Чому підприємці обирають банк без відділень

У monobank 100 000 клієнтів-ФОП
Ірина_
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