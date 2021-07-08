Розмір тарифу залежатиме від регіону.
Дивися повний текст Опалення може подорожчати до 70% — прогноз чиновника.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 лип, 2021 12:54
Опалення може подорожчати до 70% — прогноз чиновника
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Опалення може подорожчати до 70% — прогноз чиновника.
Додано: Пон 12 лип, 2021 12:54
Идёт везде усиленная информационная подготовка, чтобы плебс смирился.
Зараз переглядають цей форум: OlenaLynvin і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|