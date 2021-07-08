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Опалення може подорожчати
до 70% — прогноз чиновника

Опалення може подорожчати до 70% — прогноз чиновника
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 12:54

Опалення може подорожчати до 70% — прогноз чиновника

Пропонуємо до обговорення:
Розмір тарифу залежатиме від регіону.

Дивися повний текст Опалення може подорожчати до 70% — прогноз чиновника.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 12:54

Идёт везде усиленная информационная подготовка, чтобы плебс смирился.
rapyd777
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