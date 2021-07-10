Міністри українського уряду не повинні отримувати заробітну плату меншу, ніж 100 тисяч гривень на місяць.
Дивися повний текст Зарплата міністрів не повинна бути меншою ніж 100 тисяч гривень, - Резніков.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 лип, 2021 15:53
Зарплата міністрів не повинна бути меншою ніж 100 тисяч...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплата міністрів не повинна бути меншою ніж 100 тисяч гривень, - Резніков.
Додано: Пон 12 лип, 2021 15:53
Це очевидно. Але і інститут громадського контролю за їх роботою має теж бути на високому рівні
|