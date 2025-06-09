Реальна середня заробітна плата в Україні є суттєво нижчою від тієї, яку оприлюднив Держстат. Причина — поза увагою залишились мікропідприємства та ФОПи.
Чому реальний рівень зарплат набагато нижче, ніж показує Держстат
Додано: Сер 17 вер, 2025 05:12
Пропонуємо до обговорення:
Чому реальний рівень зарплат набагато нижче, ніж показує Держстат
Додано: Сер 17 вер, 2025 05:12
Он чего сказать-то хотел? ITшник с доходом в 100+к грн обычно ФЛП и "середня зарплата для обчислення пенсії" у него 8к грн. И что? Для него это прекрасно и он только похихикает, если 8к грн назвать его "реальной зарплатой".
Додано: Сер 17 вер, 2025 11:06
Re: Чому реальний рівень зарплат набагато нижче, ніж показує
Скоріше навпаки вище. ФОПи по такій оцінці проходять, наче всі з мінімалкою, бо ЄСВ платять з мінімалки. І хто сказав, що малі підприємства платять менше?
І те, що значна частина ринку в тіні теж каже якраз зворотнє - що реально доходи вище, вони просто приховані від оподаткування.
А вакансії державної служби зайнятості... Який сенс взагалі від вакансій цієї структури, якщо ніхто ніколи не шукає через них людей?
