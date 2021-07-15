Фіксувати порушення українці зможуть за допомогою своїх смартфонів або планшетів.
Дивися повний текст Українцям хочуть дозволити фотографувати порушення ПДР і отримувати за це гроші.
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Додано: Пон 19 лип, 2021 20:27
Українцям хочуть дозволити фотографувати порушення ПДР і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям хочуть дозволити фотографувати порушення ПДР і отримувати за це гроші.
Додано: Пон 19 лип, 2021 21:19
Re: Українцям хочуть дозволити фотографувати порушення ПДР і
Вообще, давно стоило бы внедрить подобное, технические возможности есть. Особенно, если бы можно было отслеживать реакцию патрульной службы на поданную информацию
Додано: Пон 19 лип, 2021 22:47
А що, в поліцапів немає чим фоткати? Бляха, тупо йдеш по вулиці і щохвилини заробляєш як Цукерберг лише на парковці бидла. Тільки встигай цокати пальцем! Завжди дивувався, чому авакян не поновив янучарську піраміду відстьобання від штрафів. Порушень було б в десятки разів менше! А пика вдвічі ширша. Може, громадяни і в суд мусять самі звертатися, аби отримати штраф від порушників? Зелена пліснява... фалоімітатори рояльні.
Додано: Вів 20 лип, 2021 00:25
Додано: Вів 20 лип, 2021 07:33
Не сволочь, но я только поддерживаю. Автобыдла стало в последние годы столько, что хоть из городов выметай.
Додано: Вів 20 лип, 2021 11:01
..не надо быть пророком, чтобы предположить - менты тупо НЕ БУДУТ рассматривать эти "видосики" по причине - "..а нафига.."?.. без тотального контроля за процессом прохождения каждого кейса по инстанциям - это будет очередной "пшик" от власти!!..
Додано: Вів 20 лип, 2021 11:10
Инициатива отличная. На дорогах быдлос сплошь и рядом. Разочарую тех, кто думает заработать на этом много. Если такое введут и штрафы будут работать- неправильно запаркованную машину, к примеру, через 1-2 месяца программы вы уже днём с огнем не найдете в том же Киеве.
Додано: Вів 20 лип, 2021 11:32
rapyd777 а почему вы считаете это доносами и стукачеством, а не "развелось быдла, которое нужно воспитовать"?
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