Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 08:36

  Hotab написав:Зображення

Звісно, що ні.
Вони куплені впрок. Заради економічної незалежності, згідно завітів Куосаки. Зібрані, як горіхи в парку чи опеньки на стінах власного сараю
Frant
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 10:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в рамках недільного офтопа:

якщо ви надумали відкрити бізнес дружині - купіть їй квартиру під оренду, здайте її своїй коханці і гроші не будуть виходити з сімʼї

геніально ж, бл
kingkongovets
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 10:34

  2587715 написав:
  Frant написав:який існує за рахунок бідності решти 99% населення і території
люди заробляють стільки скільки хочуть. Відкривати ФОПи ще не забороняють - знайомий навіть школу не закінчив - з 14 років з бабусею фруктами біля метро торгував - зара вже 2 спринтери та рейндж має, продавчинею інваліда 3-ї групи найняв, щоб податків менше платить

Это вы сейчас своими словами старый анекдот пересказали? :roll: -- бабуся - в лучшем мире уже, как я понимаю?
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 11:06

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

_hunter написав:
  2587715 написав:
  Frant написав:який існує за рахунок бідності решти 99% населення і території
люди заробляють стільки скільки хочуть. Відкривати ФОПи ще не забороняють - знайомий навіть школу не закінчив - з 14 років з бабусею фруктами біля метро торгував - зара вже 2 спринтери та рейндж має, продавчинею інваліда 3-ї групи найняв, щоб податків менше платить

Это вы сейчас своими словами старый анекдот пересказали? :roll: -- бабуся - в лучшем мире уже, как я понимаю?
це стандартна історія цілеспрямованої людини, яка не ниє з проперженого дивана про тотальне зубожіння і не звинувачує у своїй бідністі і нікчемністі «бариг та злочинна владу», а бере і сама щось робить, під лежачій камінь вода не тече

я теж починав заробляти цілком дорослі гроші десь з 14ти, а вже в 16, закінчивши школу звалив з дому вчитись в інше місто, маючи власноруч зароблені 5500 карбованців, яких мені разом з 40 крб степухи вистачило на 2 роки цілком пристойного життя в общазі та ще й залишилось на цигарки і походи в чопік під час служби в арміі, а вже через півроку після дембеля купив свою першу іномарку і це був ще 1990 рік, а от совських корчів в мене ніколи в житті і не було

ось це і є справжня фінансова незалежність, а не збирання горіхів та викинутих на помийку меблів з томіком Кійосакі в кишені

пацан - реальний красава, повага таким
kingkongovets
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 11:32

  _hunter написав:
  2587715 написав:
  Frant написав:який існує за рахунок бідності решти 99% населення і території
люди заробляють стільки скільки хочуть. Відкривати ФОПи ще не забороняють - знайомий навіть школу не закінчив - з 14 років з бабусею фруктами біля метро торгував - зара вже 2 спринтери та рейндж має, продавчинею інваліда 3-ї групи найняв, щоб податків менше платить

Это вы сейчас своими словами старый анекдот пересказали? :roll: -- бабуся - в лучшем мире уже, как я понимаю?

14 років йому було років 20 тому. Поруч з ним тоді торгували жіночки з хватськими пиками, але вони постійно намагались обважити чи впихнути покупцю гниле яблуко якесь і не хотіли торгуватись. А він завжди клав тільки свіже, та робив добрі скидки. Зараз ті жіночки працюють продавчинями на абреків за поденну платню, а він має свої декілька точок і їздить тільки на закупки, сам вже за лотком не стоїть.

Ви просто звикли працювати на державу. Держава це шахрай, а шахрай завжди обдурить
2587715
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 11:57

  kingkongovets написав:
_hunter написав:
  2587715 написав:люди заробляють стільки скільки хочуть. Відкривати ФОПи ще не забороняють - знайомий навіть школу не закінчив - з 14 років з бабусею фруктами біля метро торгував - зара вже 2 спринтери та рейндж має, продавчинею інваліда 3-ї групи найняв, щоб податків менше платить

Это вы сейчас своими словами старый анекдот пересказали? :roll: -- бабуся - в лучшем мире уже, как я понимаю?
це стандартна історія цілеспрямованої людини, ......

я теж починав заробляти цілком дорослі гроші десь з 14ти, а вже в 16, закінчивши школу звалив з дому вчитись в інше місто, маючи власноруч зароблені 5500 карбованців, ......

Не буду спорить, но история вида "купил яблоко по доллару - продал по два, купил два яблока - продал по 4" не выглядит законченной без всем известного финала...
-- и я конкретно про этот момент: обычным "перепродай" заработать на "2 спринтери та рейндж"??? -- без начальных вложений стоимостью в тот же рейндж??? -- чисто с цены лотка :?:
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 11:59

  2587715 написав:
  _hunter написав:
  2587715 написав:люди заробляють стільки скільки хочуть. Відкривати ФОПи ще не забороняють - знайомий навіть школу не закінчив - з 14 років з бабусею фруктами біля метро торгував - зара вже 2 спринтери та рейндж має, продавчинею інваліда 3-ї групи найняв, щоб податків менше платить

Это вы сейчас своими словами старый анекдот пересказали? :roll: -- бабуся - в лучшем мире уже, как я понимаю?

14 років йому було років 20 тому. ......

Та пофиг на него. Бабусе 20 лет тому сколько было?!?
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 12:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

_hunter написав:я конкретно про этот момент: обычным "перепродай" заработать на "2 спринтери та рейндж"??? -- без начальных вложений стоимостью в тот же рейндж??? -- чисто с цены лотка :?:


а шо тут дивного?
важка щоденна праця з самого ранку, тяганина та перевантаження важких ящиків та лотків, нерви, вирішення конфліктних ситуацій - все як у всіх, багато хто таке проходив

та й бусіки та старий рейндж - не щось там занадто дороге

так шо не бачу нічого дивного, житло ж мабуть теж купив

ну мож ще хата у спадщину досталась, але тут теж нема нічого унікального
kingkongovets
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 12:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Off
Брат после дембеля летёхой из Термеза(за речкой не был) по выводу войск в 89-90м году немного поработал не по профилю.
В Мацкве на авторынке Южный у "кэпа"(а может и боцмана) купил новую реэкспортную "Балтику"-93ю, по моему даже с мафоном Панас или шо то типа того.
Цена ровно 35 лет назад была 75круб. И это самое дешёвое что он потянул, может "Акула" в 21м кузове и дешевле была, но пятилетка Е30 - точно дороже(курс в районе 20ти уже был), особенно 2-2,5 как он потом и ездил.
Перед самым распадом(при курсе 75 примерно) в ноябре 91го сам с Польши пригнал 525ю себе. ДВУХхлетка стоила в Варшаве 30К ДМ или в районе 16-17куе.
Это всё что надо знать о ценах на иномарки при коммуняках.
ПыСы. На ДВ в "Зелёном угле" было полно разных праворулек начала 80х купленных в ниппоне по штуке у пакистанцев с разными колёсами по кругу, без радиаторов/масла и часто с элементами кузовни от разных(менее битых) машин.
барабашов
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 12:21

барабашов
Так а мораль?
Ну в сенсі: «навіщо ця інформація?»
Hotab
 
