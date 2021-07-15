Українцям хочуть дозволити фотографувати порушення ПДР і...

moveton написав:
Оно, казалось бы и не сложно, но даже тут уже была новость, что полицаи ниасиливают снять так, как положено и потом суды массово их посылают.
Ну так замечательно.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 лип, 2021 16:30
Ну так замечательно.
Додано: Сер 21 лип, 2021 22:18
Це називається "мистецтво заголовку".
Я вам по секрету скажу - ЗАРАЗ НІХТО НЕ ЗАБОРОНЯЄ ФОТОГРАФУВАТИ ПОРУШЕННЯ ПДР.
Ось така новина, ага.
Зараз переглядають цей форум: Joоke і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|