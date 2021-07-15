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Українцям хочуть дозволити
фотографувати порушення ПДР і...

Українцям хочуть дозволити фотографувати порушення ПДР і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 16:30

  moveton написав:
  SMOKE написав:Ой прямо-таки. Олени, стоящие обеими парами колес на пешеходном переходе или прямо под знаком "стоянка запрещена", или впритык к выездам. Вот прямо сложно понять нарушение))

Оно, казалось бы и не сложно, но даже тут уже была новость, что полицаи ниасиливают снять так, как положено и потом суды массово их посылают.

Ну так замечательно.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:18

Це називається "мистецтво заголовку".
Я вам по секрету скажу - ЗАРАЗ НІХТО НЕ ЗАБОРОНЯЄ ФОТОГРАФУВАТИ ПОРУШЕННЯ ПДР.
Ось така новина, ага. :D
alt402
 
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