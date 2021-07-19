Про це повідомляє Financial Times.
Дивися повний текст Голові НБУ Шевченку може загрожувати відставка – Financial Times.
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Додано: Вів 20 лип, 2021 17:43
Голові НБУ Шевченку може загрожувати відставка –...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голові НБУ Шевченку може загрожувати відставка – Financial Times.
Додано: Вів 20 лип, 2021 17:43
А ребята молодцы!
Так подгадить Шевченко, ещё нужно постараться.
Теперь ему этот ушат помоев разгребать 1.5 месяца, а времени то нету...
Додано: Вів 20 лип, 2021 18:13
Re: Голові НБУ Шевченку може загрожувати відставка –...
верните Яшу...
Додано: Сер 21 лип, 2021 22:21
Точно! А може і не заргожувати.
Враховучі, що Шевченко - ставленик ЗЄ, то тому Шевченку нічого не загрожує. Хоч би він там увесь валютний запас країни вивіз на італійську дачу ЗЄ.
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