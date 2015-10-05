Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 864865866867 Додано: П'ят 05 гру, 2025 21:34 Давайте попытаюсь объяснить все сначала. Может кто не читал или не вникал. Коротко.



1. Чату нужны развлечения. Контент которого нет больше нигде.



2. Подросткам нужен контент для поднятия своего статуса, кто то хочет стать знаменитым, другому нужно миллион подписчиков, третий хочет сделать карьеру в

медийке.



3. В этом их интересы (чата и подростков) сходятся. Никто никого не принуждает и не скамит.



4. Когда появляется интересная идея под нее ищут подростка и формируют финансовый фонд. Кто сколько донатит никому неизвестно. Есть и крупные донатеры по 100-500уе например.

Обычно 20-50 уе.



5. Правила устанавливает чат. Для выживания они стандартные. Искать деньги, жильё и питание любым законным способом. Либо если нарушать то по минимуму (на админку).



6. По сути это сделка. Чат покупает дане билет в дубай, даня дает контент как он выживает. Чат даней не управляет. Даня сам решает с кем знакомиться, где ночевать, просить донаты или работать.



7. Если стример не выполняет обязательства по выживанию, не выкладывает видео где и сколько он заработал потратил, считается что челендж провален. Здесь теряют обе стороны потому что не достигают своих целей.



8. В этом случае чат снимает с себя всякие обязательства.

(Впрочем он их снимает сразу после покупки авиабилетов)



9. донаты чата на выживание не предусмотрены. Деньги даня должен найти сам именно в дубае. Ни друзья, ни мама, родственники соседи, помогать ему не должны. Разве что дубайские друзья.



Напоминаю все это делается не для издевательств над "бедным подростком" а ради контента, который одинаково нужнен чату и стримеру.



То что вам кажется это опасным или авантюрным как раз и есть основная задумка. Контент "даня в дубае гуляет по отелю по турпутевке" никому не нужен и 1 доллар на такое никто бы не дал.



Соответственно если даня в одностороннем порядке передумал делать такой контент это считается скамом и неуважением к чату. Жестких правил нет, но многие думаю отпишутся от него. По крайней мере следующий картацион с этим чатом ему не грозит. Внешне все остается как и было, но донатов на новый билет больше не будет. Люди не лохи донатить, чтобы их скамили.



Курьера взяли на работу а он заболел, попал в дтп или умер. Какая ответственность работодателя? То же и здесь. Дане чат поручил работу - выживание. Какая на ком ответственность если с даней что то случится?



Вы это не воспринимаете как работу, потому что она слишком необычная, скорее видите как какое то издевательство.



Но в медийке и не такая работа есть. Суть медийки - вызывать у зрителя эмоции, в т.ч. абсурдом или шок контентом. Wirująświatła

Повідомлень: 31041 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3513 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 гру, 2025 22:32 Wirująświatła написав: Hotab написав: Брати відповідальність за свої дії Віталія не звик. Брати відповідальність за свої дії Віталія не звик.



Чесно ... от того что вы тут несёте. У вас ума не больше чем у Дани. Чесно ... от того что вы тут несёте. У вас ума не больше чем у Дани. Віталій мож ума в тебе і на 2х вистачить, но відповідальності як в Дані. Вибирай хоть подопитних кроликів з інтернатовських. Віталій мож ума в тебе і на 2х вистачить, но відповідальності як в Дані. Вибирай хоть подопитних кроликів з інтернатовських. Banderlog

Повідомлень: 4136 З нами з: 24.06.14 Подякував: 121 раз. Подякували: 110 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 гру, 2025 23:22 Banderlog написав: Wirująświatła написав: Hotab написав: Брати відповідальність за свої дії Віталія не звик. Брати відповідальність за свої дії Віталія не звик.



Чесно ... от того что вы тут несёте. У вас ума не больше чем у Дани. Чесно ... от того что вы тут несёте. У вас ума не больше чем у Дани. Віталій мож ума в тебе і на 2х вистачить, но відповідальності як в Дані. Вибирай хоть подопитних кроликів з інтернатовських. Віталій мож ума в тебе і на 2х вистачить, но відповідальності як в Дані. Вибирай хоть подопитних кроликів з інтернатовських.

Реально не розуміє різницю між дорослими і неповнолітніми .

Ну шош.. Реально не розуміє різницю між дорослими і неповнолітніми .Ну шош.. Hotab Повідомлень: 17286 З нами з: 15.02.09 Подякував: 399 раз. Подякували: 2547 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 гру, 2025 23:25 Wirująświatła написав: Hotab написав: Якщо модер/адмін - дуже велика Якщо модер/адмін - дуже велика ну модер и шо. Я много у кого модер. ну модер и шо. Я много у кого модер.

Навіщо ти повідомляєш оце «много гдє»?? Важності хочеш в моїх очах? Мені пох.

Оте «много гдє» має значення лише там де небезпечні ігри з неповнолітніми, а коли модеруєш на кідстафі - не має.

Ну так ти серед організаторів , виходить Навіщо ти повідомляєш оце «много гдє»?? Важності хочеш в моїх очах? Мені пох.Оте «много гдє» має значення лише там де небезпечні ігри з неповнолітніми, а коли модеруєш на кідстафі - не має.Ну так ти серед організаторів , виходить Hotab Повідомлень: 17286 З нами з: 15.02.09 Подякував: 399 раз. Подякували: 2547 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 гру, 2025 01:48 Re: Психологія та саморозвиток Молодежь нормальная осталась или только психологозависимые зумеры?

в наше время ребята были психически\физически здоровы и ругалися матом





fox767676

Повідомлень: 4868 З нами з: 13.06.20 Подякував: 428 раз. Подякували: 205 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 гру, 2025 07:28 Hotab написав: Реально не розуміє різницю між дорослими і неповнолітніми .

Ну шош.. Реально не розуміє різницю між дорослими і неповнолітніми .Ну шош.. у них есть родители за них беспокоиться. Я не мать Тереза.



Или тогда нужно несовершеннолетним запретить тик ток и Ютуб. Потому что они влияют на 100 порядков больше чем я. В чем мое влияние вы так и не ответили. Его невозможно вычислить - на кролика влияет весь чат. Если кто то обосрался на другом конце земли виноват кто? Виталя! Вам так удобнее обвинить лично меня. Потому что я пишу о вещах которые вы не понимаете.







Banderlog написав: Вибирай хоть подопитних кроликів з інтернатовських. Вибирай хоть подопитних кроликів з інтернатовських. минус вайб. Здесь нужны сверхспособности, подойти к любому человеку и сделать так чтобы тебе не отказали, то есть ментально на равных, без униженной позиции типа я нищеброд дайте мне 5 копеек на покушать. Даня подаёт это так что он блогер и вовлекает в свой блог, вызывает к себе интерес, симпатию. Потом конвертирует это в донат или что то ещё. Он может запросто подойти к тачке за 100+Куе и попросить водителя его покатать или подвезти домой. Или просто рассказать об авто.



В теории Я могу этому научить, но для этого нужно снести десяток ментальных барьеров в оценках людей и ситуаций. Ментальные барьеры интегрированы в личность, убрать их это как вырезать опухоль в мозге не задев живые ткани.









Миллионы подростков мечтают оказаться на месте Дани. Поехать в другую страну без родителей, найти там богатых людей, завести с ними дружбу, налутать 3куе лёгких денег. А потом потратить их на себя и на развлечения . Такой контент - мгновенная популярность (по крайней мере среди своего окружения). Тысячи подписчиков. За 3 дня получить то к чему идут годами. Ни один айфон или брендовый шмот и рядом не лежали по степени эмоционального влияния. Подростков понимать не сложно, для этого надо убрать свои клише и шаблоны в оценках что правильно, что неправильно.





Родители жёстко проигрывают конкуренцию со СМИ за влияние на своего ребёнка. В чате может быть не Виталик, а Сережа или Петро. Свято место пусто не бывает. За каждым сми стоят какие то люди, но виноваты не они, культ лёгких денег, айфонов, дорогих авто создают не Виталики. У меня нет ни того, ни другого ни третьего. И для меня это не ценности. Даня пока ещё не осознает, что главная ценность его доброта, открытость, активная жизненная позиция, может наивность в какой то мере. Он полностью преодолел социофобию и перед ним открыты пути, которые для многих безнадежно закрыты. Но конечно в голове у него лёгкие деньги и дорогие тачки. у них есть родители за них беспокоиться. Я не мать Тереза.Или тогда нужно несовершеннолетним запретить тик ток и Ютуб. Потому что они влияют на 100 порядков больше чем я. В чем мое влияние вы так и не ответили. Его невозможно вычислить - на кролика влияет весь чат. Если кто то обосрался на другом конце земли виноват кто? Виталя! Вам так удобнее обвинить лично меня. Потому что я пишу о вещах которые вы не понимаете.минус вайб. Здесь нужны сверхспособности, подойти к любому человеку и сделать так чтобы тебе не отказали, то есть ментально на равных, без униженной позиции типа я нищеброд дайте мне 5 копеек на покушать. Даня подаёт это так что он блогер и вовлекает в свой блог, вызывает к себе интерес, симпатию. Потом конвертирует это в донат или что то ещё. Он может запросто подойти к тачке за 100+Куе и попросить водителя его покатать или подвезти домой. Или просто рассказать об авто.В теории Я могу этому научить, но для этого нужно снести десяток ментальных барьеров в оценках людей и ситуаций. Ментальные барьеры интегрированы в личность, убрать их это как вырезать опухоль в мозге не задев живые ткани.Миллионы подростков мечтают оказаться на месте Дани. Поехать в другую страну без родителей, найти там богатых людей, завести с ними дружбу, налутать 3куе лёгких денег. А потом потратить их на себя и на развлечения . Такой контент - мгновенная популярность (по крайней мере среди своего окружения). Тысячи подписчиков. За 3 дня получить то к чему идут годами. Ни один айфон или брендовый шмот и рядом не лежали по степени эмоционального влияния. Подростков понимать не сложно, для этого надо убрать свои клише и шаблоны в оценках что правильно, что неправильно.Родители жёстко проигрывают конкуренцию со СМИ за влияние на своего ребёнка. В чате может быть не Виталик, а Сережа или Петро. Свято место пусто не бывает. За каждым сми стоят какие то люди, но виноваты не они, культ лёгких денег, айфонов, дорогих авто создают не Виталики. У меня нет ни того, ни другого ни третьего. И для меня это не ценности. Даня пока ещё не осознает, что главная ценность его доброта, открытость, активная жизненная позиция, может наивность в какой то мере. Он полностью преодолел социофобию и перед ним открыты пути, которые для многих безнадежно закрыты. Но конечно в голове у него лёгкие деньги и дорогие тачки. Wirująświatła

Повідомлень: 31041 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3513 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 864865866867 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06 2 12434

pensionerija Чет 29 жов, 2015 19:34