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«Хрущовки» все ж знесуть:
Мінрегіон розробив новий закон

«Хрущовки» все ж знесуть: Мінрегіон розробив новий закон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 22:35

Может,дом Парцхаладзе снесем для начала?Как там с правом собственности в нашей молодой африканской стране?Если ОСББ,никто ничего не снесёт...
Scotch
 
Повідомлень: 905
З нами з: 01.08.10
Подякував: 123 раз.
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