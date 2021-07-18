|
|
«Хрущовки» все ж знесуть: Мінрегіон розробив новий закон
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 лип, 2021 22:35
Может,дом Парцхаладзе снесем для начала?Как там с правом собственности в нашей молодой африканской стране?Если ОСББ,никто ничего не снесёт...
-
Scotch
-
-
- Повідомлень: 905
- З нами з: 01.08.10
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|127
|
Нед 25 лип, 2021 10:42
Джон
|
|1
|56
|
|
|1
|210
|