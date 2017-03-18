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Квартира на майбутнє для дитини
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 лип, 2021 13:32
Нужно ориентироваться на то, что ребёнок будет больше рад наличным $$$, за которые он сможет купить то жильё, что он сам хочет, если у него вообще будет такое желание.
Среди многих знакомых, НИ ОДНОМУ ребёнку не понадобилось то жильё, которое ему навязали родители. Кто-то продавал, покупал в нужном городе и районе, кто-то просто сдавал в аренду, как ненужное, а кто-то просто говорил, что оно ему не надо.
Нужно ориентироваться скорее не на квартиру ребёнку, а на свою пенсию в старости
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safonovstanislav
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Додано: Суб 24 лип, 2021 13:45
Купити 1к невелику квартиру, яку можна легко здати, бажано свіжу новобудову.
- квартира у власності одного з батьків;
- дитя самостійно платить комуналку і вирішує всі питання стосовно квартири (варто подумати над довіреністю);
- дитя не прописувати ні за якими умовами (щоб не розгрібати проблеми "зальотів" і наступних можливих розлучень).
Одним словом - створити умови, щоб дитя трохи дізналось, що таке самостійне життя, не витрачалося на оренду, і в той же час не "наламало дров". За час проживання в цій квартирі хай складає на свою квартиру і купує те, що захоче і де захоче.
P.S. Звичайно, купити в тому місті, де син/дочка буде жити і працювати.
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galadriel
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