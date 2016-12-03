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Квартира на майбутнє для дитини
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 29 лип, 2021 21:43
kingkongovets написав:
adevv написав:kingkongovets Считаете постановку моей задачи некорректной - не решайте ее, но навешивать ярлыки (Вброс) или сыпать допвопросами и проч передергивания мне читать не интересно. Здесь задача далеко не простая, много-аспектная, -параметрическая и т.д., причем в условиях быстрых изменений, неопределенностей и тд.
так а где условие этой «непростой задачи»?
может все же попытаетесь
сформулировать?
ПОВТОРЮЮ:
Шановні учасники обговорення!
Мова йде про довгострокову стратегію (15-20 років) з придбання кв. В Києві(не виховання дитини та ін.)в контексті обмежених фінансових ресурсів, а також їх зберігання та збільшення.
Зокрема, цикавлять аргументовані відповіді про наступне:
1) Визначення цілей придбання;
2) Шо купувати
2.1) 1к чи 2к,метраж
2.2) царский, сталінку, новобудова от 2010р. з ремонтом
3) Як краще шукати варіанти
3.1) Самостійно - де?
3.2) За допомогою - кого конкретно? (Якщо є невеликий досвід з купівлі та продажу, у т.ч новобудови)
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Додано: Чет 29 лип, 2021 22:04
vitaliian написав:
квартира важно, но я не видел ни одного человека которого она бы сделала успешнее.
...але, наявність квартири в молодої сім'ї - зменшує ризик розлучення і економить добрячий шмат коштів, які б були б потрачені на оренду.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 22:32
Natt написав:
На "любимом" кидстаффе не так давно была тема о том, что родители должны. Почитала. *хуела. Оказывается, должны обеспечить высшим образованием в престижном ВУЗе, даже если ребенок полный дебил, купить ему жилье, выняньчить внуков и собрать себе на пенсию, чтобы деточку не дай Боже не напрягать стаканом воды. Таких деточек в 18 под зад ногой во взрослую самостоятельную жизнь, ИМХО.
Если детёнок дебил в бытовом, а не медицинском смысле, в этом виноват не столько он, сколько его предки. По большому счёту, никто никому ничего не должен. Квартиру не обязательно покупать, можно снять на время учёбы. Лучше просто подбрасывать денег на это время, а там он сам решит, что и с кем снимать, или жить в общаге и красиво тратить сэкономленные на жилье. Вот что не нужно делать, так это решать за него, что ему будет лучше.
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