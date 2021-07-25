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ТАТМ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 10:43

ТАТМ

Кто что думает о повестке дня общего собрания следующего (рыночная оценка 1,95 грн, присоединение ООО, смена типа АО на закрытое и тд)?
UX-2019
 
Повідомлень: 101
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