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Бюро економічної безпеки
запрацює у вересні — голова ДФС

Бюро економічної безпеки запрацює у вересні — голова ДФС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:02

Бюро економічної безпеки запрацює у вересні — голова ДФС

Пропонуємо до обговорення:
Бюро економічної безпеки, що запрацює у вересні, має налічувати 4000 осіб, вважає голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, який бере участь у конкурси на посаду глави БЕБ.

Дивися повний текст Бюро економічної безпеки запрацює у вересні — голова ДФС.
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