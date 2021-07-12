|
|
Бюро економічної безпеки запрацює у вересні — голова ДФС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 лип, 2021 10:02
Пропонуємо до обговорення:
Бюро економічної безпеки, що запрацює у вересні, має налічувати 4000 осіб, вважає голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, який бере участь у конкурси на посаду глави БЕБ.
Дивися повний текст Бюро економічної безпеки запрацює у вересні — голова ДФС
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94724
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор