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НКРЕКП підвищила граничні
ціни на електроенергію

НКРЕКП підвищила граничні ціни на електроенергію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:44

НКРЕКП підвищила граничні ціни на електроенергію

Пропонуємо до обговорення:
За словами глави Нацкомісії, регулятор дає сигнал учасникам ринку.

Дивися повний текст НКРЕКП підвищила граничні ціни на електроенергію.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:44

Помагають ахметці як можуть
shlyocuk
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Модератори: Ірина_, Модератор

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