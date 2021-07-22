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НКРЕКП підвищила граничні ціни на електроенергію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:44
Пропонуємо до обговорення:
За словами глави Нацкомісії, регулятор дає сигнал учасникам ринку.
Дивися повний текст НКРЕКП підвищила граничні ціни на електроенергію
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:44
Помагають ахметці як можуть
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Ірина_
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