У додатку "Дія" з'явилися сертифікати про вакцинацію від коронавірусу для щеплених українців.
Дивися повний текст Мінцифри: COVID-сертифікати в «Дії» поки що не дають можливості виїжджати за кордон.
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Додано: Нед 01 сер, 2021 20:38
Мінцифри: COVID-сертифікати в «Дії» поки що не дають...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінцифри: COVID-сертифікати в «Дії» поки що не дають можливості виїжджати за кордон.
Додано: Нед 01 сер, 2021 20:38
До сих пор в "Дiя" нет COVID сертификатов!!! Обещали с 1 го июля - сейчас 1 АВГУСТА!!!
Техподдержка "Дiя" в телеграмм канале на вопросы не отвечает!!!
Зачем Вы пишете не правдивую информацию???
Додано: Нед 01 сер, 2021 20:48
Re: Мінцифри: COVID-сертифікати в «Дії» поки що не дають...
А когда начнут выдавать нормальные сертификаты о вакцинации а не фуфел?
Додано: Пон 02 сер, 2021 10:43
Re: Мінцифри: COVID-сертифікати в «Дії» поки що не дають...
Какой-то сплошной Дія.Фейл.
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