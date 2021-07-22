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Мінцифри: COVID-сертифікати
в «Дії» поки що не дають...

Мінцифри: COVID-сертифікати в «Дії» поки що не дають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 20:38

Мінцифри: COVID-сертифікати в «Дії» поки що не дають...

Пропонуємо до обговорення:
У додатку "Дія" з'явилися сертифікати про вакцинацію від коронавірусу для щеплених українців.

Дивися повний текст Мінцифри: COVID-сертифікати в «Дії» поки що не дають можливості виїжджати за кордон.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 20:38

До сих пор в "Дiя" нет COVID сертификатов!!! Обещали с 1 го июля - сейчас 1 АВГУСТА!!!
Техподдержка "Дiя" в телеграмм канале на вопросы не отвечает!!!
Зачем Вы пишете не правдивую информацию???
garkusha_sergey
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Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 20:48

Re: Мінцифри: COVID-сертифікати в «Дії» поки що не дають...

А когда начнут выдавать нормальные сертификаты о вакцинации а не фуфел?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 10:43

Re: Мінцифри: COVID-сертифікати в «Дії» поки що не дають...

Какой-то сплошной Дія.Фейл.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 12:03

То есть,Дiя ничтожна.
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