Це не ремонт, а параша
Додано: Сер 03 вер, 2025 20:20
А як тобі таке, Ілон Маск?))
Додано: П'ят 05 вер, 2025 14:20
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Унуноктий не лучше под аренду в Оранже своём сделал
Да и Влад442 тоже(в той де Патриотике)
За Трибекин стояк с бомж-инстастайл-скандинавский стиль вообще промолчим(там расчёт был на аренду 200уе изначально максимум)
Додано: П'ят 05 вер, 2025 17:24
Пластиковую фигню на ванну и подоконник за три копейки. Всё.
Обои клеить нужно нормально, поплыло у него.
Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:25
Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
Но реально де*** какой то жил
Которому если на гаупвахте два шарика от подшипника ступицы Белаза дать то один он сломает, а другой в камере потеряет.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:44
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Перепланування квартири: за що можуть оштрафувати
Додано: Сер 22 жов, 2025 13:34
Якщо вкинешь 45 куе в ремонт в Патриотиці, орендарі будуть краше відноситись до квартири?
В Україні півень ремонтів під оренду різко впав та буде ще падати.
Я тут безкоштовних порад не даю, але тобі дам гарну пораду.
Знижуй клас своїх ремонтів. Економ на прихованих роботах. Прейди на паяний поліпропілен та усічонний електрокабель на скрутках та інші ознки укроговноремонту.
В Україні ці роботи не ліцензуються.
Будь як усі укробригади.
