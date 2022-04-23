RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
РЕМОНТ квартири
для здачі в оренду

РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 75767778
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 18:31

  Hotab написав:
  UA написав:Ау! тов. прапорщик
Бетон на продаж робить

Уа! ефрейтор, він практикує перші 3 роки здавати.

В моїй корпорації ефрейторів не передбачено.
Здавати він почав в 2022... вимушено
UA
 
Повідомлень: 9958
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1886 раз.
Подякували: 2372 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 18:41

  UA написав:
  Hotab написав:
  UA написав:Ау! тов. прапорщик
Бетон на продаж робить

Уа! ефрейтор, він практикує перші 3 роки здавати.

В моїй корпорації ефрейторів не передбачено.
Здавати він почав в 2022... вимушено

А ти йому пропонуєш економ-ремонти почати робити в 2021-му?
Hotab
 
Повідомлень: 17364
З нами з: 15.02.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 14:27

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Скільки коштує ремонт м² квартири
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5269
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2068 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 75767778
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1064, 1065, 1066
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
10656 6702239
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 гру, 2025 17:37
Ірина_
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17365887
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Вартість будівельних матеріалів, ремонт 1 ... 45, 46, 47
kipa192 » Суб 23 кві, 2022 13:11
465 153652
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 кві, 2024 09:05
cherchiltank

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6864)
18.12.2025 15:26
Ринок ОВДП (10297)
18.12.2025 15:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.