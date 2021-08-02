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Вартість будівельних матеріалів, ремонт
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:41
UA написав: Hotab написав:UA
, знайдіть працівника компанії, яка має право на повірку, який буде без знімання давати вам акти повірок.
Ви теж вважаєте шо прокладки на лічильнику прослужать 8-12 років?
Одна справа коли вдома почало крапати, зовсім інше в орендній квартирі.
Пломби акти, доступ в квартиру коли квартирант на роботі....
Лічильники використовую лише італійські, українські "виробники" перейшли на продаж китайского гімна під своїм брендом.
Чесно кажучи думаю що якісна простоїть, але можливо ваша практика каже про інше.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 11:43
Hotab написав: UA написав: Hotab написав:UA
, знайдіть працівника компанії, яка має право на повірку, який буде без знімання давати вам акти повірок.
Ви теж вважаєте шо прокладки на лічильнику прослужать 8-12 років?
Одна справа коли вдома почало крапати, зовсім інше в орендній квартирі.
Пломби акти, доступ в квартиру коли квартирант на роботі....
Лічильники використовую лише італійські, українські "виробники" перейшли на продаж китайского гімна під своїм брендом.
Чесно кажучи думаю що якісна простоїть, але можливо ваша практика каже про інше.
Поронітові прокладки, навіть на гарячій воді - простоять 10 років, запросто.
Навпаки, не варто їх міняти кожних 4 роки.
gonchik74 написав:
Але оті всі казочки про «почав сверлити, відпало півстіни, держит одной стенкой» і тому подібні - сон рябої кобили.
Сантехніки-будівельники-самокатчики-брадобреї))))
Віталь, ти в цирюльню ще не працевлаштувався?
Чи помічником столяра?
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 12:22
Hotab написав: UA написав: Hotab написав:UA
, знайдіть працівника компанії, яка має право на повірку, який буде без знімання давати вам акти повірок.
Ви теж вважаєте шо прокладки на лічильнику прослужать 8-12 років?
Одна справа коли вдома почало крапати, зовсім інше в орендній квартирі.
Пломби акти, доступ в квартиру коли квартирант на роботі....
Лічильники використовую лише італійські, українські "виробники" перейшли на продаж китайского гімна під своїм брендом.
Чесно кажучи думаю що якісна простоїть, але можливо ваша практика каже про інше.
В мене вибірка досить велика.
Пароніт не витримує 8 років приблизно в 10% випадків
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 13:04
Frant написав:
Віталь, ти в цирюльню ще не працевлаштувався?
Чи помічником столяра?
нет. пока всё норм.
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Додано: П'ят 05 кві, 2024 16:09
UA написав:
Повірка лічильників води (якщо сам привозишь в лабораторію)
2023 рік - 80 гон
2024 рік - 200 грн
На моїх об'ємах це вже якісь гроші.
Інфляції зовсім немає.
Все скільки коштувало стільки і коштує.
Дорожчає все крім оренди(с)
Повіряв 2 місяці тому лічильники. Робив держ стандарт без зйому, щось біля 300 грн/шт. Пізніше ходила по інших квартирах приватна фірма в них. Було дешевше 270грн/шт.Пломбуваня 105 грн/шт.
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Додано: Чет 11 кві, 2024 10:05
В мене лічильникам на одній квартирі 18 років - торік пройшли повірку
А в іншій 6 років тому лічильник тріснув через 4 роки - чуть залило)
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