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В Україні ціна на електроенергію
піднялася до рекордного...

В Україні ціна на електроенергію піднялася до рекордного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 17:29

В Україні ціна на електроенергію піднялася до рекордного...

Пропонуємо до обговорення:
Середньозважена ціна електроенергії в Україні на ринку "на добу вперед" (РСВ) станом на 2 серпня досягла 2578,5 грн за МВт-год.

Дивися повний текст В Україні ціна на електроенергію піднялася до рекордного максимуму.
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 17:30

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