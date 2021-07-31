Середньозважена ціна електроенергії в Україні на ринку "на добу вперед" (РСВ) станом на 2 серпня досягла 2578,5 грн за МВт-год.
Дивися повний текст В Україні ціна на електроенергію піднялася до рекордного максимуму.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 сер, 2021 17:29
В Україні ціна на електроенергію піднялася до рекордного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні ціна на електроенергію піднялася до рекордного максимуму.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 35 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|