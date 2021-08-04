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Податкова амністія: які активи
можуть бути задекларовані

Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 18:37

  Миша-клиент написав:А ЕСЛИ официально и получал "белую" высокую зарплату - как теперь фин.мону (доверяющему лишь справке о доходах годичной давности) это доказать?!

По Конституции, согласно принципу презумпции невиновности вы не обязаны никому ничего доказывать. Если кто-то не верит вам на слово, что средства накоплены за годы работы с белой зарплаты, пусть сами это и доказывают.
Schmit
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