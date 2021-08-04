Податкова амністія: які активи можуть бути задекларовані

По Конституции, согласно принципу презумпции невиновности вы не обязаны никому ничего доказывать. Если кто-то не верит вам на слово, что средства накоплены за годы работы с белой зарплаты, пусть сами это и доказывают.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 сер, 2021 18:37
По Конституции, согласно принципу презумпции невиновности вы не обязаны никому ничего доказывать. Если кто-то не верит вам на слово, что средства накоплены за годы работы с белой зарплаты, пусть сами это и доказывают.
|