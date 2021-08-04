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Поліція отримала велику партію популярних в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 сер, 2021 11:16
Пропонуємо до обговорення:
Нагадаємо, що Duster входить до «десятки» най популярніших автомобілів в Україні.
Дивися повний текст Поліція отримала велику партію популярних в Україні кросоверів (фото)
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R2
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Додано: Чет 05 сер, 2021 11:16
Після Пріуса чи Аутленлера сідати в оце... При Авакові такого не було.
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megabrutaldeath
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Додано: Чет 05 сер, 2021 11:22
megabrutaldeath написав:
Після Пріуса чи Аутленлера сідати в оце... При Авакові такого не було.
Боюсь спросить чем Дастеры не устраивают ? Я понимаю что лимузины конечно больше бы подошли для целей полиции
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Igorten
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Додано: Чет 05 сер, 2021 11:37
А може їх пересадити на вітчизняні ланоси та славути,як що вони того заслуговують?
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sena_2008atp
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Додано: Чет 05 сер, 2021 11:44
а зачем им машины?
поставили везде камеры,все отслеживается.
а на пьяные разборки и на кразах можно ездить.
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Tabak
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Додано: Чет 05 сер, 2021 11:48
Tabak написав:а зачем им машины
?
поставили везде камеры,все отслеживается.
а на пьяные разборки и на кразах можно ездить.
попадете, просто хоспади, в ДТП и быстро осознаете, зачем
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sequence
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Додано: Чет 05 сер, 2021 11:53
Велосипеды самое то
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Igorten
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Додано: Чет 05 сер, 2021 11:55
sequence написав: Tabak написав:а зачем им машины
?
поставили везде камеры,все отслеживается.
а на пьяные разборки и на кразах можно ездить.
попадете, просто хоспади, в ДТП и быстро осознаете, зачем
и на дастерах они вам помогут?
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Tabak
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Додано: Чет 05 сер, 2021 12:01
Tabak написав: sequence написав: Tabak написав:а зачем им машины
?
поставили везде камеры,все отслеживается.
а на пьяные разборки и на кразах можно ездить.
попадете, просто хоспади, в ДТП и быстро осознаете, зачем
и на дастерах они вам помогут?
это смотря что вы вкладываете в слово "помощь". Добраться до места ДТП, в экстренных случаях сопроводить в больницу вполне достаточно.
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sequence
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Додано: Чет 05 сер, 2021 12:11
megabrutaldeath написав:
Після Пріуса чи Аутленлера сідати в оце... При Авакові такого не було.
Та да, просто зрада якась.
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unicdima
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