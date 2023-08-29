Авто в Україні

|
|
|
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Сер 08 січ, 2025 18:20
Олежан написав: Bolt написав: Vadim_ написав:
[quote="5808439:Олежан"]парни. немного флуда.
вы видели цены на ОСАГО 25году?
если обычное авто - 6000+ грн/год
если такси ам?)
Обычное авто , это до 1600 см3, 4600грн/год.
да , подорожало
Кроме того, мусора теперь могут страховку при любой проверке доков проверять, а не только при составлении административки.
камеры теперь в автоматическом режиме лупят штрафы если нет осаго
[/quote]http://m.autoconsulting.ua/news/default/view/57830
-
-
Додано: Сер 08 січ, 2025 18:22
Hotab написав: Олежан написав: Bolt написав:
Звиздежь. Пока. Ещё не настроили.
В МТСБУ подтвердили, что с 1 февраля дорожные камеры будут штрафовать
Як вони будуть вираховувати тих, хто и має право не купляти осаго? Тих же УБД-ників.
А наприклад УБД-ник сів на чужу машину.
УБД тепер забов'язані купувати
-
-
Додано: Сер 08 січ, 2025 18:29
GALeon
Дякую. Дійсно. За 50%
4
4
3
Додано: Сер 08 січ, 2025 19:30
не сказав би, що все так катастрофічно подорожчало. страховка виросла в ціні десь на третину, з врахуванням пролонгації і індивідуальних пропозицій. але при всьому тому і рівень відповідальності (на особу) зріс з 160к/320к на 250к/500к. за відповідальність на випадок в цілому не скажу, не знаю точно як було раніше. так шо все цілком прийнятно.
слід правда зауважити, є підозра, що може бути більший ріст (і доволі різкий) вартості при зменшенні віку дозволених до керування наїздників, але тут вже не скажу.
Додано: Сер 08 січ, 2025 23:28
wild.tomcat написав:не сказав би, що все так катастрофічно подорожчало. страховка виросла в ціні десь на третину, з врахуванням пролонгації і індивідуальних пропозицій. але при всьому тому і рівень відповідальності (на особу) зріс з 160к/320к на 250к/500к...
і відшкодовують відновлювальний ремонт, а не матзбиток
Додано: Вів 29 кві, 2025 10:29
З першого травня українці їздитимуть на спирту. І це не першоквітневий жарт, а одна з вимог на шляху до Євросоюзу. У цьому відео ми детальніше розповідаємо про це нововведення та як воно вплине на наші автомобілі.
Додано: Вів 23 вер, 2025 14:56
Додано: Сер 01 жов, 2025 17:06
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇Продаж нових авто: як змінились правила
