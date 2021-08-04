Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.
Дивися повний текст В Україні хочуть скоротити терміни введення другої дози COVID-вакцин.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 14:02
В Україні хочуть скоротити терміни введення другої дози...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть скоротити терміни введення другої дози COVID-вакцин.
Додано: Чет 05 сер, 2021 14:07
Додано: Чет 05 сер, 2021 14:45
интервал между прививками это от лукавого.
мы же должны быть впереди всех.
первую дозу в левую ягодицу,вторую сразу в правую.
ну и для усиления эффекта сразу между ними клизму.
Додано: Чет 05 сер, 2021 15:04
Re: В Україні хочуть скоротити терміни введення другої дози.
Странно, по существующим исследованиям, для нескольких вакцин, таких, например, как AstraZeneca i Pfizer, уменьшение интервала между введениями дает снижение эффективности вакцины. Именно из-за этого, например, у AstraZeneca этот интервал увеличили от 4 до 12 недель.
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