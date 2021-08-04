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В Україні хочуть скоротити
терміни введення другої дози...

В Україні хочуть скоротити терміни введення другої дози...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:02

В Україні хочуть скоротити терміни введення другої дози...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

Дивися повний текст В Україні хочуть скоротити терміни введення другої дози COVID-вакцин.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:02

И так каждые полгода колоться непонятно чем? Вы серьёзно?
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:07

  asdasd написав:И так каждые полгода колоться непонятно чем? Вы серьёзно?

На комунальную иглу посадили, теперь игла классическая - медицинская.
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:12

Можна не колотись, просто склеїти лапки і все.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:45

интервал между прививками это от лукавого.
мы же должны быть впереди всех.
первую дозу в левую ягодицу,вторую сразу в правую.
ну и для усиления эффекта сразу между ними клизму.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 15:04

Re: В Україні хочуть скоротити терміни введення другої дози.

Странно, по существующим исследованиям, для нескольких вакцин, таких, например, как AstraZeneca i Pfizer, уменьшение интервала между введениями дает снижение эффективности вакцины. Именно из-за этого, например, у AstraZeneca этот интервал увеличили от 4 до 12 недель.
alter
 
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