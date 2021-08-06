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У США хочуть до 2030 року
забезпечити на ринку 50%...

У США хочуть до 2030 року забезпечити на ринку 50%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 22:43

У США хочуть до 2030 року забезпечити на ринку 50%...

Пропонуємо до обговорення:
Президент США Джо Байден 5 серпня підпише розпорядження, яким затвердить 2030 рік як мету для забезпечення половини усіх нових автомобілів електричними моделями, а також встановити нові норми викидів для транспортних засобів.

Дивися повний текст У США хочуть до 2030 року забезпечити на ринку 50% електрокарів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 22:43

Скорее бы термоядерные реакторы допилили до промышленных образцов, иначе на фоне закрытия ТЭС (и АЭС в некоторых странах - в Германии и Японии, например) образуется значительный дефицит электроэнергии в развитых странах. Вроде бы ИТЭР должны запустить уже к 25-му году, а это только демонстратор технологии.

Потребуются дополнительные сотни гигаватт генерации в ближайшие десятилетия (в том числе и для производства водорода) - сомнительно, что их удастся получить на базе возобновляемых источников в полном объеме.
Civis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 23:17

Re: У США хочуть до 2030 року забезпечити на ринку 50%...

Голова концерну Тойота вже прокоментував цей маразм з електричками.
unicdima
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