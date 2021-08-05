Космічні ціни на квартири стають ще вищими. Нерухомість за останній рік виросла подекуди на третину. Найбільше – у столиці.
Дивися повний текст Ціни на нерухомість в Україні стрімко зростають: у 2022 році житло буде ще дорожчим.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 сер, 2021 10:27
Ціни на нерухомість в Україні стрімко зростають: у 2022...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на нерухомість в Україні стрімко зростають: у 2022 році житло буде ще дорожчим.
Додано: Суб 07 сер, 2021 10:27
Инфляция сейчас 10% годовая дорожают не только квартиры. Причем 10% официальных сильно занижены только топливо подорожало мин на 20%
Додано: Суб 07 сер, 2021 10:34
и только человеческая жизнь дешевеет....
с таким процентом по депозитам, населения прямо загоняют в недвигу. будем посмотреть чем закончится эта трагедия.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Суб 07 сер, 2021 10:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 07 сер, 2021 10:38
Зараз переглядають цей форум: chumakcm1430 і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|