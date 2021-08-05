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Ціни на нерухомість в Україні
стрімко зростають: у 2022...

Ціни на нерухомість в Україні стрімко зростають: у 2022...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 10:27

Ціни на нерухомість в Україні стрімко зростають: у 2022...

Пропонуємо до обговорення:
Космічні ціни на квартири стають ще вищими. Нерухомість за останній рік виросла подекуди на третину. Найбільше – у столиці.

Дивися повний текст Ціни на нерухомість в Україні стрімко зростають: у 2022 році житло буде ще дорожчим.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 10:27

Инфляция сейчас 10% годовая дорожают не только квартиры. Причем 10% официальных сильно занижены только топливо подорожало мин на 20%
l4567
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 10:34

и только человеческая жизнь дешевеет....
с таким процентом по депозитам, населения прямо загоняют в недвигу. будем посмотреть чем закончится эта трагедия.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Суб 07 сер, 2021 10:43, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 10:38

  Slon_Nosov написав:и только человеческая жизнь дешевеет....

Ваша сейчас по чем?
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