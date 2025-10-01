|
Акордбанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 сер, 2025 09:34
aanonimovic594 написав:
Ті кто обслуговується, що Вам найбільше всього подобається в Акордбанку та що не подобається?
Не подобається - що довідки про доходи (для оформлення кредиту чи підняття ліміту переказів на місяць) банк хоче отримувати тільки у відділенні, електронним чином відправити (з єлектронним підписом чи ще якось) їм не підходить на відміну від ПУМБ, Приват, Сенс, Райффайзен та інших.
1
Додано: Чет 28 сер, 2025 20:16
Ці дикуни кешбек нараховують не по факту ініціації розрахунку та блокування коштів, а по факту їх списання.
Якщо ви сплачуєте щось через інтернет в останній тиждень календарного місяця - запийте водою за ваш кешбек.
Фірмові дятли працюють.
Додано: Чет 28 сер, 2025 21:25
idealstorm Було, що щось кешбечне оплачував в кінці місяця через термінал, але кешбек приходив наступного по відповідній ставці попереднього.
2
4
Додано: П'ят 29 сер, 2025 08:50
Ой+ написав:idealstorm
Було, що щось кешбечне оплачував в кінці місяця через термінал, але кешбек приходив наступного по відповідній ставці попереднього.
Ну, на жаль, оплачував ліки , там був прикручений Liqpay, то за оплату 05.07. списання прийшло у серпні. Нічого не нараховують, мордою воротять.
У виписці проводку малюють 05.07., а кешбек зуськи.
Гадаю, усе що пограничне до нового календарного місяця - усе піде в отлуп.
Додано: Чет 04 вер, 2025 08:58
idealstorm написав:
Ну, на жаль, оплачував ліки , там був прикручений Liqpay, то за оплату 05.07. списання прийшло у серпні. Нічого не нараховують, мордою воротять.
У виписці проводку малюють 05.07., а кешбек зуськи.
Гадаю, усе що пограничне до нового календарного місяця - усе піде в отлуп.
Це щось місяць проводили взагалі дивно. Я в кінці серпня платив через термінал в магазинах кешбечні категорії, то у вересні знову ж таки кешбек прийшов за них.
2
4
Додано: П'ят 05 вер, 2025 21:35
idealstorm написав: Ой+ написав:idealstorm
Було, що щось кешбечне оплачував в кінці місяця через термінал, але кешбек приходив наступного по відповідній ставці попереднього.
Ну, на жаль, оплачував ліки , там був прикручений Liqpay, то за оплату 05.07. списання прийшло у серпні. Нічого не нараховують, мордою воротять.
У виписці проводку малюють 05.07., а кешбек зуськи.
Гадаю, усе що пограничне до нового календарного місяця - усе піде в отлуп.
Скільки ж багато негарних слів), можливо можете нормально пояснити? Оплата по лікпей прошла, чи конкретно через магазин? Кешбек у них нараховується через 3-5 робочих днів, після здійснення операції.
Якщо операція через лікпей, це проблема самого сервісу, і жоден банк за операцію через лікпей не нарахує Вам кешбеку, тільки хіба по категорії "спорт і розваги"
Додано: П'ят 05 вер, 2025 23:41
aanonimovic594 написав:
жоден банк за операцію через лікпей не нарахує Вам кешбеку, тільки хіба по категорії "спорт і розваги"
а через Портмоне?
Не пам'ятаю аптека"Подорожник" через Портмоне онлайн-сплата чи через Лікпей? Бо кешбек був.
від Глобуса
1
Додано: Суб 06 вер, 2025 01:22
aanonimovic594 написав:
Якщо операція через лікпей, це проблема самого сервісу, і жоден банк за операцію через лікпей не нарахує Вам кешбеку, тільки хіба по категорії "спорт і розваги"
Знову маячня.
1
4
Додано: Сер 01 жов, 2025 00:20
klug написав:
Якщо операція через лікпей, це проблема самого сервісу, і жоден банк за операцію через лікпей не нарахує Вам кешбеку, тільки хіба по категорії "спорт і розваги"
При сплаті через лікпей МСС код завжди як - "спорт і розваги", бо оплата через них проходить
