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Шмигаль назвав умову для підвищення пенсій українців удвічі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 08 сер, 2021 18:01
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив, що пенсії українців виростуть в два рази в разі впровадження накопичувальної пенсійної системи, заявив глава Кабміну на засіданні уряду.
Дивися повний текст Шмигаль назвав умову для підвищення пенсій українців удвічі
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R2
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Додано: Нед 08 сер, 2021 20:18
Щось таке вже було... 4000 євро вчителям
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bobo
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Додано: Нед 08 сер, 2021 22:08
По его словам - молодые должны ишачить сутками без передышки. А потом еще и места уступать в общественном транспорте. Так сказать, показать к чему стремится надо. Хочешь так же потом жить? Е б вошь.
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p_a_l
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Додано: Пон 09 сер, 2021 06:32
Жаль, только жить в это время прекрасное (через 30 лет) уж не придется ни мне ни тебе!
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Додано: Пон 09 сер, 2021 11:23
Тобто мої відрахування в пенсійний як підприємця десь 1300 грн. там ще з телефонів беруть 7% чи машину купляєш плати в той пенсійний, і тепер ви пропонуєте нам ще заплатити щоб ТЕПЕРІШНІМ пенсіонерам збільшити в двічі пенсію ? якщо вже і буде накопичувальна система то це має бути мої кошти інвестовані в облігації, біткоїни чи ще якісь дохідні проекти
п.с це не єдиний податок який платиться, пояснення для обдарованих
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hnytka
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Додано: Пон 09 сер, 2021 16:53
hnytka, про накопительную и речь. При чём тут нынешние пенсионеры?
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moveton
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Додано: Пон 09 сер, 2021 17:27
Впіхує невпіхуєме. Покурсу: 1 шмигаль = 5 біткоєнов.
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Додано: Пон 09 сер, 2021 18:36
Лучше бы рассказал,сколько наворовал за это время.Не даром же работал...
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Scotch
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