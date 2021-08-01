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Рідня і заповіт: хто може
претендувати на спадщину

Рідня і заповіт: хто може претендувати на спадщину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 21:37

Рідня і заповіт: хто може претендувати на спадщину

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Мінюст."

Дивися повний текст Рідня і заповіт: хто може претендувати на спадщину.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 21:37

Кто строил и ухаживал за усадьбы, тот должен получить всё. А КТО летал как птичка, и жил в своё удовольствие, тот пусть и дальше летает. Иначе ДЕРЖАВА обречена.
user86allo2603
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Модератори: Ірина_, Модератор

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