Про це повідомляє "Мінюст."
Дивися повний текст Рідня і заповіт: хто може претендувати на спадщину.
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Додано: Нед 08 сер, 2021 21:37
Рідня і заповіт: хто може претендувати на спадщину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рідня і заповіт: хто може претендувати на спадщину.
Додано: Нед 08 сер, 2021 21:37
Кто строил и ухаживал за усадьбы, тот должен получить всё. А КТО летал как птичка, и жил в своё удовольствие, тот пусть и дальше летает. Иначе ДЕРЖАВА обречена.
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