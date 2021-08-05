Е-гривня, яку створює Нацбанк, – може використовуватися для забезпечення цільових соціальних виплат.
Дивися повний текст Субсидії на блокчейні. У Мінцифри придумали новий вид контролю за соцвиплатами.
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Додано: Пон 09 сер, 2021 16:44
Субсидії на блокчейні. У Мінцифри придумали новий вид...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Субсидії на блокчейні. У Мінцифри придумали новий вид контролю за соцвиплатами.
Додано: Пон 09 сер, 2021 16:44
Представляю, как обрадуются пенсионеры, получившие субсидию в е-гривнах. Они и банковские карточки-то ещё не все освоили.
Всем коммунальным организациям и магазинам, желающим принять эти целевые пособия, тоже радость у себя организовывать их приём и последующую конвертацию в более употребимые деньги. Главное, не скучно!
Додано: Пон 09 сер, 2021 16:51
Ну, с купонами же как-то справились -- и тут победют. А желающих приобщиться к гос-кормушке точно найдется -- и такая мелочь их вряд ли остановит...
Додано: Пон 09 сер, 2021 17:04
Re: Субсидії на блокчейні. У Мінцифри придумали новий вид...
используя нарратив "все что на блокчейне со временем дорожает" наши впопулисты, выдавая е-гривни, первое время немного поумерят назревший народный гнев тех граждан, которые не в теме блокчейнов.
Правда, е-гривни никакого отношения к крипте и к дорожанию естественно не имеют, но кто там будет разбираться среди пенсионеров, некоторые из которых, к сожалению, еще карточки не осилили самостоятельно. Пока им не разжуют и сами не поймут - что между е-гривнями и обычными безналичными гривнями на карте разницы внешне по-большому счету никакой.
Еще какой-нибудь Арахамия вместе с Корниенками будут как обычно хайповать по этому поводу - "мы создали Дию, мы ввели валюту на блокчейне, мы ввели онлайн-голосование на выборах (пока только в планах)". Благодаря этим и всяким Украинам24 этот впопулизм еще работает.
Но эта хайповая технология "Вы идите голосуйте за зе, а ваши е-гривны повторят историю биткоина и обязательно подорожают х100000, блокчейн он не дает сбоя" на выборах 2024 года может сработать на зеленую команду А кто у нас выборы ходит всегда - в основном пенсионеры. Вот им и можно втирать что угодно. (а те кто будет голосовать онлайн, если успеют внедрить - тем отдельно подготовят другие бомбические видосики )
Додано: Пон 09 сер, 2021 17:32
Є-гривня правильно! Якщо у пєнса батарейка села - трансакцію канселед.
Додано: Пон 09 сер, 2021 18:33
Как это сложно проконтролировать?Очередное враньё.Попробуй потрать субсидию не по назначению-тут же её отберут.Просто цель-протолкнуть электронную валюту,вот и всё.
Додано: Пон 09 сер, 2021 22:26
Интересно, а как же подарочные карты и туристические боны работают без всех этих ваших блокчейнов?
Додано: Вів 10 сер, 2021 09:20
Сколько будет стоить введение этой валюты ???Вот это власть ,всегда найдет повод сделать прибыль ,сразу заметно что у руля не украинец ,а представитель народа который из г....на сделает деньги
Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:59
мета реформ
начнем с простого-продажа и покупка валюты-налог на продажу валюты-и сколько останется от назначенной субсидии-это если пенсионер сможет все правильно зарегистрироватся на этот вид субсидий.остальньные ее просто пе получат-невостребованые деньги возратятся обратно в банк
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