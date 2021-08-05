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Зарплата в конверті: як будуть
контролювати доходи українців

Зарплата в конверті: як будуть контролювати доходи українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 14:11

Мне все ето напоминает начало 2000-х, когда Порошенко сам платил налоги в конвертах своим работникам а официально принимал законы и требовал официальных зарплат.
asurovv960
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 16:53

  p_a_l написав:Нашел на асфальте пачку с деньгами, заплати и отслюнявь. Или асфальт должен налоги заплатить?

Нее. Как написано в соседней статье, для начала, нужно на полгода сдать эту пачку в полицию и только если они скажут, что за полгода владельца не нашли, тогда уже вступать во владение и платить НДФЛ.

  andyj_ua написав:Вместо того чтобы прийти к компании которая платит ЗП в конвертах у которой есть хоть какаято финансовая отчетность, налоговики пойдут по квартирам обычных граждан и спрашивать за какие деньги купил телевизор?

Гетьманцев говорил, что если такая компания всё ещё есть, то наивный гражданин, который уверен, что эта компания за него заплатила все налоги, вполне может налоговиков в неё и отправить. Но мне так кажется, что обычно граждане очень даже в курсе с какой части их дохода платятся налоги. И при этом за неуплату стучать на работодателя совершенно не спешат.
moveton
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