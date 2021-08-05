Зарплата в конверті: як будуть контролювати доходи українців

p_a_l написав:
Нашел на асфальте пачку с деньгами, заплати и отслюнявь. Или асфальт должен налоги заплатить?
Нее. Как написано в соседней статье
, для начала, нужно на полгода сдать эту пачку в полицию и только если они скажут, что за полгода владельца не нашли, тогда уже вступать во владение и платить НДФЛ.
Гетьманцев говорил
andyj_ua написав:
Вместо того чтобы прийти к компании которая платит ЗП в конвертах у которой есть хоть какаято финансовая отчетность, налоговики пойдут по квартирам обычных граждан и спрашивать за какие деньги купил телевизор?
, что если такая компания всё ещё есть, то наивный гражданин, который уверен, что эта компания за него заплатила все налоги, вполне может налоговиков в неё и отправить. Но мне так кажется, что обычно граждане очень даже в курсе с какой части их дохода платятся налоги. И при этом за неуплату стучать на работодателя совершенно не спешат.