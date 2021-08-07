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«Нафтогаз» ввів новий тариф
на опалювальний сезон: ціна...

«Нафтогаз» ввів новий тариф на опалювальний сезон: ціна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 19:48

  _hunter написав:Не стоит волноваться -- мудрый Нафтогаз подумал о своих клиентах:
Необхідний об’єм газу розраховується відповідно до типу споживання, враховуючи історичні дані конкретного клієнта (якщо такі є).

Но, раз указан диапазон, то, видимо, только в его пределах?

  densinge959 написав:Вы наверное перепутали, от 800 кубов имеется ввиду на период 7 месяцев !!!

В перепечатке на одесском заборе уже написано, что в месяц :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 08:55

  densinge959 написав:
  _hunter написав:
  lazepkav написав:Какие-то "левые" планы. У меня частный дом. Не маленький, но хорошо теплоизолирован. Газ идёт и на приготовление пищи, и на подогрев воды и, естественно, на отопление. Расход в год 2400 кубов. Температура в отопительный сезон в доме 21,5. Даже если разделить на 7 месяцев, получается 342 куба в месяц. О среднемесячном расходе за год вообще молчу. А тут бери и стабильно плати от 800 кубов каждый месяц.

Не стоит волноваться -- мудрый Нафтогаз подумал о своих клиентах:
Необхідний об’єм газу розраховується відповідно до типу споживання, враховуючи історичні дані конкретного клієнта (якщо такі є).

Вы наверное перепутали, от 800 кубов имеется ввиду на период 7 месяцев !!!

Я перепутал? -- я четко вижу "каждый месяц"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 08:57

  moveton написав:
  _hunter написав:Не стоит волноваться -- мудрый Нафтогаз подумал о своих клиентах:
Необхідний об’єм газу розраховується відповідно до типу споживання, враховуючи історичні дані конкретного клієнта (якщо такі є).

Но, раз указан диапазон, то, видимо, только в его пределах?

Ну да -- "учитывая исторические данные конкретного клиента за прошлый отопительный сезон" -- так нужно читать.
_hunter
 
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