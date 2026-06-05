По третьє - існують не країни ЄС - Грузія, Турція, Албанія, Пн. Македонія ітд,
Це якщо вони в цьому питані не синхронні. Бо ЧГ синхронна.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 18:41
BIGor
Це якщо вони в цьому питані не синхронні. Бо ЧГ синхронна.
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