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Договір щодо пайової участі
тепер можна укласти онлайн

Договір щодо пайової участі тепер можна укласти онлайн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 21:52

Договір щодо пайової участі тепер можна укласти онлайн

Пропонуємо до обговорення:
У столиці послугу з укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою можна отримати через веб-портал адміністративних послуг.

Дивися повний текст Договір щодо пайової участі тепер можна укласти онлайн.
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 21:53

Саебали вы своими новшествами! Раньше приходил автоматом договор и квитанция на эл. почту, ща упростили что получить проблематично стало. Зачем вы усложняете и так не легкую жизнь предпринимателю?????
mann01
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Модератори: Ірина_, Модератор

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