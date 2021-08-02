У столиці послугу з укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою можна отримати через веб-портал адміністративних послуг.
Дивися повний текст Договір щодо пайової участі тепер можна укласти онлайн.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 сер, 2021 21:52
Договір щодо пайової участі тепер можна укласти онлайн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Договір щодо пайової участі тепер можна укласти онлайн.
Додано: Вів 10 сер, 2021 21:53
Саебали вы своими новшествами! Раньше приходил автоматом договор и квитанция на эл. почту, ща упростили что получить проблематично стало. Зачем вы усложняете и так не легкую жизнь предпринимателю?????
|