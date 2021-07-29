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У Кабміні пояснили, як
багатодітним та малозабезпеченим...

У Кабміні пояснили, як багатодітним та малозабезпеченим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 22:21

У Кабміні пояснили, як багатодітним та малозабезпеченим...

Пропонуємо до обговорення:
Додаткові 2 тисячі гривень до нового навчального року отримають 145 тисяч дітей з багатодітних сімей. Виплату грошей проведуть органи соціального захисту.

Дивися повний текст У Кабміні пояснили, як багатодітним та малозабезпеченим сім'ям отримати матдопомогу до 1 вересня.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 13:08

Если я многодетная,но немало обеспеченная,так как работаю на минимальную зарплату,моим детям выплаты будут?
tatyanaandrosova29
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