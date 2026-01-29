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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18014180151801618017>
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:28

  budivelnik написав:Претензія від Саші була наступна
В мене штатка не заповнена, якщо твій син прийде шофером-ефективність підрозділу зросте на 30%, тому мені по барабану що він в тилу ефективніший від хантера...

Ти брешеш.
Я писав, що в мене ШТАТКА НЕ ЗАПОВНЕНА. Якщо її заповнити - то ефективність підрозділу зросте на 30%.
І озвучив ОДНУ З ВАКАНСІЙ. Чому саме цю? Бо вона підходить навіть для геть тупих людей, які мало що вміють.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:30

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Так я об этом всё время и пишу.
Но вы не предлагаете ничего, кроме фортеці.

які варіанти - ані ІЗраіль, ані Корея, ані Пакистан нічого більше не придумали... у вас хибне припущення - з Рашею можна домовитися. я вам наводжу, що ніт - як євреї з нацистами під час 2СВ - не можна...

такі держави, як сучасна Раша, точніше навіть імперія - вони довго не проіснують, вони колапсують. а от після цього й будемо дивитися, про що можна з ними розмовляти.

О Корее я уже 100 раз писал.
Но вы, конечно, "не помните".
Израиль уже давно договорился с Египтом и Иорданией, в 2020 подписаны соглашения о полноценном дипломатическом признании с Марокко, постепенно нормализуются отношения и с другими странами. Если бы не палестинская проблема, то уже продвинулись бы гораздо дальше.
Уже говорил - не пишите о том, чего не знаете.
Но можете ждать, когда "колапсують". Правда сами говорите, что предсказать, когда это произойдёт, невозможно.

почалось. от Корею ми з вами не обговорювали, а 100 розів - й поготів. повторить будь-ласка тезисно ;)

дивиться - у вас замість конкретики - знову загальні фрази про Корею.

про Ізраіль - проблема ІЗраілю - це Іран. там бачите, як ефективно домовляються - й по-іншому не буде, поки квіри при владі... й палестинська проблема - вона ключова. й до речі, я не бачу її рішення. поки ІЗраіль йде шляхом повзучої депортації..
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:33

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:Претензія від Саші була наступна
В мене штатка не заповнена, якщо твій син прийде шофером-ефективність підрозділу зросте на 30%, тому мені по барабану що він в тилу ефективніший від хантера...

Ти брешеш.
Я писав, що в мене ШТАТКА НЕ ЗАПОВНЕНА. Якщо її заповнити - то ефективність підрозділу зросте на 30%.
І озвучив ОДНУ З ВАКАНСІЙ. Чому саме цю? Бо вона підходить навіть для геть тупих людей, які мало що вміють.
Ти мене звинувачуєш в брехні?
А що я збрехав?
Те ще ти НЕ ОЗВУЧИВ
а як я міг перекрутити неозвучене?
тому вийми з роту великий палець і ОЗВУЧ
скільки кого тобі потрібно
і чому саме мій син який вміє працювати ефективно без залучення додаткових фахівців. повинен зломати налагоджену схему поставки до ЗСУ на мільйони гривень в рік, щоб підняти ефективність якогось взводу на 30%?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:37

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:ЛАД

Я против "экономического бронирования" и не понимаю привязку брони к зарплате на предприятии.


Боюсь що замість ситої пенсії у вас була б хлібна карточка. Я в принципі не проти такого сценарію. (Ви врроголожь, я на Гріпені з бортовим номером 578. А ви?

Этот сценарий развивать нужно... Всякие Шабунины - при таких вводных - точно так же "ресторанными медиками" числились бы?
"голодать" - все 4 года нужно было бы?..

Чому

- разговор поддерживаю. Это на форуме запрещено, теперь? 🤔
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Куди арєшнік попав, там і була ціль 😅🐽

https://www.facebook.com/share/r/1auY3S ... tid=wwXIfr

СВО-ник («нєрєзідєнт») ображається , що з ним не розмовляють . 😅

А Прохожий був правий))
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 16:01

  Hotab написав:Куди арєшнік попав, там і була ціль 😅🐽

https://www.facebook.com/share/r/1auY3S ... tid=wwXIfr

СВО-ник («нєрєзідєнт») ображається , що з ним не розмовляють . 😅

А Прохожий був правий))

особливо варте уваги, що він каже не лише про Білу Церкву, а і про ДНР

виявляється, т.з. ДНР - це таки Україна, раз вони по Україні били )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 16:15

Shaman
О Корее я писал не раз. Лечите склероз. Вам ещё рано.
В Корее американская база, которая служит гарантией безопасности. Совсем не наш случай. Нечего сравнивать.
И мирный договор (точнее, договор о прекращении огня) не подписала именно Ю. Корея.
На это наплевали и подписали без неё. От лица ООН подписал американский генерал М. Кларк.
про Ізраіль - проблема ІЗраілю - це Іран. там бачите, як ефективно домовляються - й по-іншому не буде
Такой же проблемой для Израиля были и все другие, в частности Египет.
Уже писал - с Египтом и Иорданией давно договорились не путём разгрома в войне и их капитляции. С другими (пока не со всеми) тоже постепенно отношения смягчаются. Вряд ли с Ираном вопрос будет решён военным путём, но посмотрим.
Откуда вы взяли, что "ІЗраіль йде шляхом повзучої депортації", не понятно. Придумали?
Ни одного сообщения о депортации, хоть ползучей, хоть какой другой, не слышал.
Вы слишком много придумываете, когда хотите написать что-то, кроме общих слов и лозунгов. Подготовка хромает.
Поэтому обычно у вас только общие слова и лозунги.
О финском варианте я уже объяснял, но вы опять "не понимаете" и задаёте вопросы.
Мы с вами много (слишком много) общались на форуме, я вам приводил и данные, и цитаты, и свой мнение. Вы после этого пишете, что я не привожу аргументов.
И никак не можете понять, что объяснять вам элементарные вещи и толочь воду в ступе мне надоело и неинтересно. Отстаньте от меня и займитесь повышением квалификации. Иначе выше инструктора райкома вам не подняться.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 16:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:О финском варианте я уже объяснял,
Так і я вам пояснив...
Поясню ще раз
СРСР домовився з фінами
педерація гірша від СРСР і це видно по її поведінці в Криму...
Тому педерація повинна втратити інтерес до України і тільки тоді можна спробувати домовитись.
Раніше ніж педераційники не зацикляться у власних проблемах( а ми їм допомагаємо це робити) доти з ними говорити нічого , бо будь яка НАША ініціатива- буде сприйматись ними як прояв слабості.

Педерація топчеться на місці вже 5-тий місяць , а пуйло заявляє що вони наступають і захопили 5000 км2....
а якщо ви запропонуєте зупинитись? він же це не сприйме як переживання про здоровья його бійців( воно йому по барабану) він буде переконаний що ми на грані.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 16:31

  ЛАД написав:Shaman
О Корее я писал не раз. Лечите склероз. Вам ещё рано.
В Корее американская база, которая служит гарантией безопасности. Совсем не наш случай. Нечего сравнивать.
И мирный договор (точнее, договор о прекращении огня) не подписала именно Ю. Корея.
На это наплевали и подписали без неё. От лица ООН подписал американский генерал М. Кларк.

ты пишешь, но ни фига не понимаеш написанное тобой же

да, мирный договор не подписала Ю.Корея, за неё подписали.

НО ... вот какой нюанс ... США подписали за Ю.Корею и США создали военную базу для гарантии безопасности
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 17:05

  ЛАД написав:Shaman
О Корее я писал не раз. Лечите склероз. Вам ещё рано.
В Корее американская база, которая служит гарантией безопасности. Совсем не наш случай. Нечего сравнивать.
И мирный договор (точнее, договор о прекращении огня) не подписала именно Ю. Корея.
На это наплевали и подписали без неё. От лица ООН подписал американский генерал М. Кларк.

ЛАД пояснюю простіше. я навів приклад Кореї, що вона НІЯК не домовляється з КНДР. й не буде, доки там при владі диктатура. якщо диктатура впаде, то буде як в Німеччині - всі з півночі спробують потрапити на південь. питання, чи потрібно це Кореї - бо надто сильні соціальні наслідки. але щось придумають.

вони просто існують поруч з божевільним сусідом. так, під захистом США. що зайвий раз підкреслює - треба бути союзником правильних держав, в даному випадку США.

якщо ви натякаєте, що нема кому стримувати Рашу - це проблема. але світ вже скотився в середні віки? гадаю знайдуть намордник на Рашу - бо інакше вона буде нападати й далі...
про Ізраіль - проблема ІЗраілю - це Іран. там бачите, як ефективно домовляються - й по-іншому не буде
Такой же проблемой для Израиля были и все другие, в частности Египет.
Уже писал - с Египтом и Иорданией давно договорились не путём разгрома в войне и их капитляции. С другими (пока не со всеми) тоже постепенно отношения смягчаются. Вряд ли с Ираном вопрос будет решён военным путём, но посмотрим.
Откуда вы взяли, что "ІЗраіль йде шляхом повзучої депортації", не понятно. Придумали?
Ни одного сообщения о депортации, хоть ползучей, хоть какой другой, не слышал.

але ще були свого часу й шестиденні війни, й Сінай Єгипет втрачав здається. потім влада трохи отямилась. але скільки років пройшло - п'ятдесят? гадаю за 50 років й ми з Рашею почнемо домовлятися.

ЛАД ви реально можете лише цитувати ШІ чи Вікі? от у вас власних думок немає взагалі? проблема палестинців в Ізраілі? що далі? створювати державу Палестина Ізраіль НЕ ХОЧЕ. чого питайте в них. а якщо не створювати, то що тоді? що робити з палестинцями? щодо депортації - який ви спрощений. про поселення на Західному березі не чули. добре назвіть це по-іншому. те, що зараз роблять з Газою - це насправді теж натяк палестинцям - краще поїхати деінде. питання, що інші арабські країни не дуже хочуть їх й приймати.

це складна проблема, рішення якої я не бачу. державу Палестина створювати не будуть, а що робити з палестинцями незрозуміло. навіть просто співіснувати неможливо, як показав жовтень 2023.
Вы слишком много придумываете, когда хотите написать что-то, кроме общих слов и лозунгов. Подготовка хромает.
Поэтому обычно у вас только общие слова и лозунги.
О финском варианте я уже объяснял, но вы опять "не понимаете" и задаёте вопросы.
Мы с вами много (слишком много) общались на форуме, я вам приводил и данные, и цитаты, и свой мнение. Вы после этого пишете, что я не привожу аргументов.
И никак не можете понять, что объяснять вам элементарные вещи и толочь воду в ступе мне надоело и неинтересно. Отстаньте от меня и займитесь повышением квалификации. Иначе выше инструктора райкома вам не подняться.

половина вашого допису - це чергові накиди на мене. якщо їх забрати - майже нічого не залишається. окрім брехні. бо про фінський варіант ви таки вичавили - відсутність артиросійської політики (лозунг). а коли я вас НЕОДНОРАЗОВО спитав - що саме мається на увазі. з тих пір лише чергові "надоело и неинтересно".

ви робите чітку демагогію - ви не відповідаєте на питання, а потім розповідаєте - казав 100 раз. але я пам'ятаю. тому не треба простирадла про історію Фінляндії - сформулюйте перший раз - що таке відстутність антиросійської політики в поточних умовах. коли Раша готується напасти на чергову країну, й всі лише гадають, де саме...

крутись далі проросійський демагог :lol:
Shaman
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