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Інтертелеком назвав дату припинення послуг в кількох...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 сер, 2021 08:38
moveton написав: RomanTik написав:kismas
, вот прямо во всех селах? открою глаза - во многих (даже не столь отдаленных - менее 10 км от райцентра) отсутствует даже голосовая связь, не то что какие-то G.
Сёла без GSM покрытия, конечно, есть, но много ли из них покрыты Интертелекомом? У CDMA сота меньше, чем у 2G. Он, как раз, больше для городов, чем для сёл.
Это кто-то с W
CDMA перепутал -- несмотря на почти полное совпадение названий -- абсолютно разные принципы
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