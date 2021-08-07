RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Інтертелеком назвав дату
припинення послуг в кількох...

Інтертелеком назвав дату припинення послуг в кількох...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 08:38

  moveton написав:
  RomanTik написав:kismas, вот прямо во всех селах? открою глаза - во многих (даже не столь отдаленных - менее 10 км от райцентра) отсутствует даже голосовая связь, не то что какие-то G.

Сёла без GSM покрытия, конечно, есть, но много ли из них покрыты Интертелекомом? У CDMA сота меньше, чем у 2G. Он, как раз, больше для городов, чем для сёл.

Это кто-то с WCDMA перепутал -- несмотря на почти полное совпадение названий -- абсолютно разные принципы :)
_hunter
 
Повідомлень: 4886
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Голова Ради НБУ назвав причини стрибка цін в Україні
R2 » Вів 10 сер, 2021 13:57
1 128
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 сер, 2021 13:57
kosvlad87
Шмигаль назвав умову для підвищення пенсій українців удвічі
R2 » Нед 08 сер, 2021 18:01
7 529
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 сер, 2021 18:36
Scotch
НБУ назвав кількість банківських депозитів на суму понад... 1, 2
R2 » П'ят 06 сер, 2021 09:57
11 666
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 сер, 2021 09:37
Direct

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.