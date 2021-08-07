У січні-червні 2021 року МТСБУ здійснило 3,7 тис. виплат з Фонду захисту потерпілих бюро на загальну суму 141,7 млн грн.
Дивися повний текст МТСБУ сплатило постраждалим у ДТП понад 141 млн грн.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 07:48
МТСБУ сплатило постраждалим у ДТП понад 141 млн грн
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Дивися повний текст МТСБУ сплатило постраждалим у ДТП понад 141 млн грн.
Додано: Сер 11 сер, 2021 07:48
Когда с USI разберетесь, позорники? Не платят уже год и до сих пор не банкроты.
Додано: Чет 12 сер, 2021 08:19
Re: МТСБУ сплатило постраждалим у ДТП понад 141 млн грн
И их друзья - UBI
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