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МТСБУ сплатило постраждалим
у ДТП понад 141 млн грн

МТСБУ сплатило постраждалим у ДТП понад 141 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 07:48

МТСБУ сплатило постраждалим у ДТП понад 141 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
У січні-червні 2021 року МТСБУ здійснило 3,7 тис. виплат з Фонду захисту потерпілих бюро на загальну суму 141,7 млн грн.

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R2
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Когда с USI разберетесь, позорники? Не платят уже год и до сих пор не банкроты.
bloom
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 08:19

Re: МТСБУ сплатило постраждалим у ДТП понад 141 млн грн

bloom написав:Когда с USI разберетесь, позорники? Не платят уже год и до сих пор не банкроты.
И их друзья - UBI
GALeon
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