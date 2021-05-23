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Добровільне одноразове
декларування: як це працює і хто...

Добровільне одноразове декларування: як це працює і хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 09:18

Добровільне одноразове декларування: як це працює і хто...

Пропонуємо до обговорення:
Податківці роз’яснили питання добровільного декларування

Дивися повний текст Добровільне одноразове декларування: як це працює і хто може ним скористатися.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 09:18

"Информативная" статья :) Ну хоть ссылку дали, но с утра пытался читать, остатки мозга взбунтовались :) Ждем разъяснений человеческим языком.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 09:32

  Igorten написав:"Информативная" статья :) Ну хоть ссылку дали, но с утра пытался читать, остатки мозга взбунтовались :) Ждем разъяснений человеческим языком.

Так вон же:
Роз’яснення
да
Запитання-відповіді

Но если есть вопросы -- постараемся все объяснить :)
Ну и
Одноразове добровільне декларування проводиться з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року та передбачає сплату збору з одноразового добровільного декларування.

-- так что пока можно не особо переживать...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 09:43

_hunter А я типа на эти ссылки не заходил. Но разъяснения ваши из области кручу верчу запутать хочу. В общем это не разъяснения.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 09:47

  Igorten написав:_hunter А я типа на эти ссылки не заходил. Но разъяснения ваши из области кручу верчу запутать хочу. В общем это не разъяснения.

Ну я ж говорю: если есть реальные/готовые вопросы -- будем пытаться отвечать...
Только чур не спрашивать что такое "доход" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 10:06

Ору с формулировки, "добровольное декларирование - это обязательный платеж". Клоуны и комедианты на пару с кухраками во власти. Надо будет -50К задекларировать, чтобы поучаствавоть в политик-шоу "Рассмеши Вовика"
zarturags
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 10:08

_hunter Ну так сделайте популярный обзор человеческим языком, с сылками на официальный документ и надцать примеров декларирования. Начните так "У Васи было 5 яблок ... " :) Ну вы поняли ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 10:12

  Igorten написав:_hunter Ну так сделайте популярный обзор человеческим языком, с сылками на официальный документ и надцать примеров декларирования. Начните так "У Васи было 5 яблок ... " :) Ну вы поняли ;)

Вот, например "от Виталия" -- что не нужно декларировать.
viewtopic.php?p=5261176#p5261176
-- все остальное -- очевидно, вроде...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 10:42

  Igorten написав:_hunter Ну так сделайте популярный обзор человеческим языком, с сылками на официальный документ и надцать примеров декларирования. Начните так "У Васи было 5 яблок ... " :) Ну вы поняли ;)


"У Васи было 5 яблок", получаемых ежемесячно; количество выдаваемых Васе яблок периодически пересматривалось руководством в большую сторону. НО Вася - был НЕ дурак и получаемые яблоки - тут же менял на груши, а груши (чтобы потом за ними ни к кому не бегать и НЕ выпрашивать по одной (В ЛУЧШЕМ случае!) назад) - консервировал, скирдуя в свой подвал и по мере необходимости - пользуясь консервацией до сих пор. Ну и что, что груши с тех пор сильно подорожали, и за прежнее количество яблок - столько груш Васе уже НЕ наменять?! Вася рассчитывается грушами и имел в виду всякие новшества! : ) В конце-концов груш у Васи всего несколько банок, в свое время были честно заработаны и выгодно выменяны за яблоки (в отличие от владельцев газет и пароходов, от вороватых чиновников и судей и их многочисленных и удачливых в лотереи родственников)! Да и свои родственники у Васи есть, у которых (ЕСЛИ потребуется) - всегда можно будет одолжить нужное количество яблок, оформив договором.

Так понятнее?! : )
Миша-клиент
 
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