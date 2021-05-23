Добровільне одноразове декларування: як це працює і хто...

Додано: Сер 11 сер, 2021 10:42

Igorten написав: _hunter Ну так сделайте популярный обзор человеческим языком, с сылками на официальный документ и надцать примеров декларирования. Начните так "У Васи было 5 яблок ... " Ну вы поняли Ну так сделайте популярный обзор человеческим языком, с сылками на официальный документ и надцать примеров декларирования. Начните так "У Васи было 5 яблок ... "Ну вы поняли

"У Васи было 5 яблок", получаемых ежемесячно; количество выдаваемых Васе яблок периодически пересматривалось руководством в большую сторону. НО Вася - был НЕ дурак и получаемые яблоки - тут же менял на груши, а груши (чтобы потом за ними ни к кому не бегать и НЕ выпрашивать по одной (В ЛУЧШЕМ случае!) назад) - консервировал, скирдуя в свой подвал и по мере необходимости - пользуясь консервацией до сих пор. Ну и что, что груши с тех пор сильно подорожали, и за прежнее количество яблок - столько груш Васе уже НЕ наменять?! Вася рассчитывается грушами и имел в виду всякие новшества! : ) В конце-концов груш у Васи всего несколько банок, в свое время были честно заработаны и выгодно выменяны за яблоки (в отличие от владельцев газет и пароходов, от вороватых чиновников и судей и их многочисленных и удачливых в лотереи родственников)! Да и свои родственники у Васи есть, у которых (ЕСЛИ потребуется) - всегда можно будет одолжить нужное количество яблок, оформив договором.Так понятнее?! : )