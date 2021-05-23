Податківці роз’яснили питання добровільного декларування
Дивися повний текст Добровільне одноразове декларування: як це працює і хто може ним скористатися.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 09:18
Добровільне одноразове декларування: як це працює і хто...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Добровільне одноразове декларування: як це працює і хто може ним скористатися.
Додано: Сер 11 сер, 2021 09:18
"Информативная" статья Ну хоть ссылку дали, но с утра пытался читать, остатки мозга взбунтовались Ждем разъяснений человеческим языком.
Додано: Сер 11 сер, 2021 09:32
Так вон же:
да
Но если есть вопросы -- постараемся все объяснить
Ну и
-- так что пока можно не особо переживать...
Додано: Сер 11 сер, 2021 09:43
_hunter А я типа на эти ссылки не заходил. Но разъяснения ваши из области кручу верчу запутать хочу. В общем это не разъяснения.
Додано: Сер 11 сер, 2021 09:47
Додано: Сер 11 сер, 2021 10:06
Ору с формулировки, "добровольное декларирование - это обязательный платеж". Клоуны и комедианты на пару с кухраками во власти. Надо будет -50К задекларировать, чтобы поучаствавоть в политик-шоу "Рассмеши Вовика"
Додано: Сер 11 сер, 2021 10:08
_hunter Ну так сделайте популярный обзор человеческим языком, с сылками на официальный документ и надцать примеров декларирования. Начните так "У Васи было 5 яблок ... " Ну вы поняли
Додано: Сер 11 сер, 2021 10:12
Вот, например "от Виталия" -- что не нужно декларировать.
viewtopic.php?p=5261176#p5261176
-- все остальное -- очевидно, вроде...
Додано: Сер 11 сер, 2021 10:42
"У Васи было 5 яблок", получаемых ежемесячно; количество выдаваемых Васе яблок периодически пересматривалось руководством в большую сторону. НО Вася - был НЕ дурак и получаемые яблоки - тут же менял на груши, а груши (чтобы потом за ними ни к кому не бегать и НЕ выпрашивать по одной (В ЛУЧШЕМ случае!) назад) - консервировал, скирдуя в свой подвал и по мере необходимости - пользуясь консервацией до сих пор. Ну и что, что груши с тех пор сильно подорожали, и за прежнее количество яблок - столько груш Васе уже НЕ наменять?! Вася рассчитывается грушами и имел в виду всякие новшества! : ) В конце-концов груш у Васи всего несколько банок, в свое время были честно заработаны и выгодно выменяны за яблоки (в отличие от владельцев газет и пароходов, от вороватых чиновников и судей и их многочисленных и удачливых в лотереи родственников)! Да и свои родственники у Васи есть, у которых (ЕСЛИ потребуется) - всегда можно будет одолжить нужное количество яблок, оформив договором.
Так понятнее?! : )
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