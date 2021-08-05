Прикордонники спільно з працівниками митниці в аеропорту "Київ" (Жуляни) запобігли незаконному ввезенню до України партії коштовних годинників Rolex.
Дивися повний текст В аеропорту «Київ» вилучили партію годинників Rolex на €100 тисяч.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 12:42
В аеропорту «Київ» вилучили партію годинників Rolex на...
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Дивися повний текст В аеропорту «Київ» вилучили партію годинників Rolex на €100 тисяч.
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