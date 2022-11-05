Таке рішення було прийнято сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради 69 депутатами, інформує пресслужба Київради.
Дивися повний текст
Київ забирає в комунальну власність великий стадіон на Куренівці
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:30
Київ забирає в комунальну власність великий стадіон на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Київ забирає в комунальну власність великий стадіон на Куренівці
|