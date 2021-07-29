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Привілеї для вакцинованих: у
МОЗ назвали послаблення,...

Привілеї для вакцинованих: у МОЗ назвали послаблення,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:36

Привілеї для вакцинованих: у МОЗ назвали послаблення,...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко припускає можливе введення привілеїв для вакцинованих від COVID-19. Зокрема, школи, кінотеатри та музеї працюватимуть під час локдауну за умови наявних щеплень.

Дивися повний текст Привілеї для вакцинованих: у МОЗ назвали послаблення, які введуть для щеплених під час локдауну.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:36

А что за локдаун это уже известно?
kogut4433
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