На утримання одного ув'язненого українці витрачають в середньому по 10 тис. Грн на місяць.
Дивися повний текст Утримання одного в'язня коштує українцям понад 10 тис. грн/місяць.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 08:16
Утримання одного в'язня коштує українцям понад 10 тис....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Утримання одного в'язня коштує українцям понад 10 тис. грн/місяць.
Додано: Чет 12 сер, 2021 08:16
Якась маячня, умови утримання в'язнів жахливі, а от куди йдуть ці гроші - велике питання.
Востаннє редагувалось 0mage0 в Чет 12 сер, 2021 09:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 сер, 2021 08:45
Просто в Україні в'язнів більше поважають, ніж більшість лікарів, вчителів, двірників, охоронців і пенсіонерів.
Додано: Чет 12 сер, 2021 09:08
Re: Утримання одного в'язня коштує українцям понад 10 тис...
Давайте писать более точные и полные заголовки: пенитенциарная система расходует и разворовывает на содержании одного заключенного 10 000 грн.
Додано: Чет 12 сер, 2021 09:55
бред. чи накурились звідки інфо брали? всі гроші тирять. як був в лікарнях. там менше 500 грн на хворого в місяць виділяють!
Додано: Чет 12 сер, 2021 10:03
"Так, в 2016 году кассовые расходы по бюджетной программе, по которой осуществлялось содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу, составляли 3 070 476 гривен. При этом в тюрьмах тогда сидели 69 997 человек. То есть в среднем на одного человека уходило более 43 тысяч гривен в год (или 3 650 грн в месяц)."
Пагадити, там выходит 43 гривны в год. Ибо чтобы было 43к в год надо чтобы расходы были 3 МИЛЛИАРДА в год
Безграмотные дебилы пишут коричневые новости, куда жаловаться на такие фальшивки?
Додано: Чет 12 сер, 2021 13:25
Да уж, ошиблись всего-то на три порядка. 6 643 832 / 52 863 = 125.68 грн/год или 10.473 грн/мес
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